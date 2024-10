GF, Shaila-Javier: i sospetti di Jessica, Lorenzo bacchetta Helena (Di sabato 19 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 19 Ottobre 2024 12:14 pm by Redazione Si continua, tra le ultime news del Grande Fratello, a parlare di Shaila Gatta e Javier Martinez. I due sono sempre più vicini e stanno anche trascorrendo le notti insieme, con le Non è la Rai sempre più curiose di scoprire cosa sta accadendo tra loro sotto le coperte. Nel frattempo, Jessica Morlacchi avanza i suoi sospetti su ciò che sta succedendo tra i due gieffini. Intanto, nell’ombra c’è sempre Lorenzo Spolverato, che Shaila non dimentica. Il discusso concorrente si ritrova oggi a bacchettare Helena Prestes, a cui chiede comprensione. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia. Latuafonte.com - GF, Shaila-Javier: i sospetti di Jessica, Lorenzo bacchetta Helena Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 19 Ottobre 2024 12:14 pm by Redazione Si continua, tra le ultime news del Grande Fratello, a parlare diGatta eMartinez. I due sono sempre più vicini e stanno anche trascorrendo le notti insieme, con le Non è la Rai sempre più curiose di scoprire cosa sta accadendo tra loro sotto le coperte. Nel frattempo,Morlacchi avanza i suoisu ciò che sta succedendo tra i due gieffini. Intanto, nell’ombra c’è sempreSpolverato, chenon dimentica. Il discusso concorrente si ritrova oggi arePrestes, a cui chiede comprensione. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo nella Casa più spiata d’Italia.

