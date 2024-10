Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 20 ottobre (Di sabato 19 ottobre 2024) domenica In, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 20 ottobre domenica 20 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 6^ puntata di ‘domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk sulla 4^ puntata di ‘Ballando con le Stelle’ con i concorrenti ballerini, I Cugini Di Campagna, Alan Friedman e Massimiliano Ossini ed i rispettivi maestri di ballo, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen; in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi. 361magazine.com - Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 20 ottobre Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024)In, glie ledi2020, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 6^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk sulla 4^ puntata di ‘Ballando con le Stelle’ con i concorrenti ballerini, I Cugini Di Campagna, Alan Friedman e Massimiliano Ossini ed i rispettivi maestri di ballo, Rebecca Gabrielli, Giada Lini e Veera Kinnunen; in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Roberto Alessi.

Da noi… a Ruota Libera : gli ospiti e le anticipazioni di domenica 20 ottobre - Interverranno Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, tra i protagonisti dell’edizione in corso di “Ballando con le stelle”; Tosca D’Aquino, attrice, conduttrice e testimonial di Save the Children, che ha lanciato la Campagna “La fame mangia i bambini” per sensibilizzare sulla fame nel mondo e per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a tanti bambini malnutriti; Giampaolo Morelli, attore, ... (361magazine.com)

Verissimo : sabato e domenica ricchi di ospiti e sorprese su Canale 5 - In studio si presenteranno anche tre delle regine della stagione 2024 del Grande Fratello: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Ospiti di domenica 20 ottobre 2024 Domenica 20 ottobre 2024, Verissimo tornerà in onda alle 16. Alessandro Basciano, ex concorrente di reality, parlerà della recente conclusione della sua relazione con Sophie Codegoni, una vicenda che ha suscitato ... (Gaeta.it)

Verissimo di Silvia Toffanin - ospiti ed anticipazioni di sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 - Tra gli ospiti protagonisti di oggi c’è: Asia Argento. In studio poi le tre regine del Grande Fratello 2024: Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Tra gli ospiti di puntata Diletta Leotta, la giornalista e conduttrice televisiva è pronta al suo debutto su Canale 5 con la nuova stagione de La talpa. (Superguidatv.it)