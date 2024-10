Djokovic batte Nadal, è terzo nel Six Kings Slam (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novak Djokovic batte l'eterno rivale Rafael Nadal nell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude al terzo posto il Six Kings Slam, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Novakl'eterno rivale Rafaelnell'ultimo faccia a faccia della carriera e chiude alposto il Six, la ricca esibizione che si conclude oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il 37enne serbo, numero 4 del mondo, sconfigge il 38enne spagnolo, sceso al numero 153 del ranking Atp e

Six Kings Slam 2024 : Novak Djokovic batte Rafael Nadal nella finale per il 3° posto che sa di ultima sfida tra i due - Tabellone ATP Vienna 2024: subito derby Sonego-Musetti, Darderi per l’ultimo ballo di Thiem C’è un brivido in formato 15-30, ma il serbo a suon di ace e prime lo supera agevolmente. . Il primo match point però se ne va, con Nadal che prende campo con il dritto e il campo proprio non vuole lasciarlo: sempre quel colpo lo porta a palla break, Djokovic è fondamentalmente sorpreso, sbaglia di ... (Oasport.it)

LIVE Djokovic-Nadal 6-2 - 7-6 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il serbo batte l’eterno rivale dopo una bella battaglia - Il serbo ne approfitta, passa con il dritto e conquista il mini-break. 15 Nel secondo set la partita si è accesa dopo un primo set incolore. 13 Bellissimo l’abbraccio tra i due giocatori ed il sorriso sul volto di Rafael Nadal. Seconda A-40 Pizzica la riga il rovescio lungolinea di Nadal. Lo spagnolo si è arreso al connazionale Carlos Alcaraz, in un match che è suonato come un passaggio di ... (Oasport.it)

Sinner batte Djokovic - va in finale al Six Kings Slam contro Alcaraz - In finale, Sinner affronterà Carlos Alcaraz, che nella seconda semifinale vince il derby spagnolo con Rafa Nadal per 6-3, 6-3. . it: Notizie dallo Sport Italiano. L’azzurro parte sparato nel primo set con un break immediato che gli permette di gestire la situazione senza problemi: Djokovic cede il servizio un’altra volta e Sinner chiude il parziale per 6-2. (Seriea24.it)