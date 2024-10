Cortei, maratona ed eventi culturali: il weekend da incubo della mobilità a Roma (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tre Cortei, una mezza maratona e poi eventi e manifestazioni culturali. Per Roma quello del 19 e del 20 ottobre tra oggi e domani è un weekend nero dal punto di vista della mobilità tra strade chiuse e linee dell'autobus deviate. Dalle 9 alle 13.30 di sabato 19 ottobre un corteo sfila da L'articolo Cortei, maratona ed eventi culturali: il weekend da incubo della mobilità a Roma proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tre, una mezzae poie manifestazioni. Perquello del 19 e del 20 ottobre tra oggi e domani è unnero dal punto di vistatra strade chiuse e linee dell'autobus deviate. Dalle 9 alle 13.30 di sabato 19 ottobre un corteo sfila da L'articoloed: ildaproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Weekend complesso a Roma : cortei - mezza maratona e eventi culturali in programma - Nel pomeriggio, dalle 14 alle 20, avrà luogo un secondo gruppo di cortei. La partenza è programmata dal Circo Massimo, con due differenti traguardi: il primo in via degli Annibaldi per la gara competitiva e il secondo in viale Terme di Caracalla per la corsa non competitiva. I cortei di sabato 19 ottobre Sabato 19 ottobre Roma sarà teatro di tre distinti cortei che percorreranno diverse strade ... (Gaeta.it)