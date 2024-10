Confartigianato 81 milioni in zone a rischio frane e alluvioni

Confartigianato, 8,1 milioni in zone a rischio frane e alluvioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Oltre 8,1 milioni di italiani vivono in zone a rishcio climatico, investite da frane e alluvioni sempre più frequenti a causa di eventi atmosferici estremi e, per questo, occorre investire risorse nella prevenzione e manutenzione del territorio. L'ultimo rapporto di Confartigianato fotografa una situazione di crescenti danni anche economici. L'occasione per la presentazione dello studio è la Settimana per l'energia e la sostenibilità organizzata dal 21 al 27 ottobre con 65 eventi in tutta Italia. In Italia, afferma l'associazione, sono 5,7 milioni le persone e 405mila le imprese che vivono e operano in aree a rischio di frane e 2,4 milioni i cittadini e 226mila le imprese che risiedono in zone ad elevato rischio di alluvioni, fenomeni sempre più frequenti che nel decennio 2013-2022 hanno provocato danni economici per 5 miliardi di euro ogni anno. Quotidiano.net - Confartigianato, 8,1 milioni in zone a rischio frane e alluvioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Oltre 8,1di italiani vivono ina rishcio climatico, investite dasempre più frequenti a causa di eventi atmosferici estremi e, per questo, occorre investire risorse nella prevenzione e manutenzione del territorio. L'ultimo rapporto difotografa una situazione di crescenti danni anche economici. L'occasione per la presentazione dello studio è la Settimana per l'energia e la sostenibilità organizzata dal 21 al 27 ottobre con 65 eventi in tutta Italia. In Italia, afferma l'associazione, sono 5,7le persone e 405mila le imprese che vivono e operano in aree adie 2,4i cittadini e 226mila le imprese che risiedono inad elevatodi, fenomeni sempre più frequenti che nel decennio 2013-2022 hanno provocato danni economici per 5 miliardi di euro ogni anno.

