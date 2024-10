Amedeo Goria e le sue relazioni: «Su un’agenda i numeri delle mie duemila amanti, oggi molte chiamano per chiedere soldi o lavoro» (Di sabato 19 ottobre 2024) Amedeo Goria ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove si dispiace per l’affronto che ha dovuto subire la madre dei suoi figli, Maria Teresa Ruta Una vita professionale trascorsa tra televisione e alcuni importanti giornali, una vita sentimentale ricca di relazioni. Famosa l’agenda di Amedeo Goria che contiene i nomi di duemila amanti e «squallide crocettine con cui segnavo cosa avevo fatto o non fatto con queste donne. In tempi politicamente corretti mi hanno massacrato». Adesso ammette: «A me è dispiaciuto tanto per Maria Teresa, per l’affronto che ha dovuto subire per queste mie frequentazioni che vivevo con grande faciloneria». E ancora al quotidiano, Goria ha detto che alcune di quelle amanti oggi lo chiamano per soldi o per chiedere un lavoro: «Ancora adesso mi chiamano perché pensano che possa aiutarle: c’è chi ha problemi economici, chi ha difficoltà a trovare lavoro. 361magazine.com - Amedeo Goria e le sue relazioni: «Su un’agenda i numeri delle mie duemila amanti, oggi molte chiamano per chiedere soldi o lavoro» Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 19 ottobre 2024)ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dove si dispiace per l’affronto che ha dovuto subire la madre dei suoi figli, Maria Teresa Ruta Una vita professionale trascorsa tra televisione e alcuni importanti giornali, una vita sentimentale ricca di. Famosa l’agenda diche contiene i nomi die «squallide crocettine con cui segnavo cosa avevo fatto o non fatto con queste donne. In tempi politicamente corretti mi hanno massacrato». Adesso ammette: «A me è dispiaciuto tanto per Maria Teresa, per l’affronto che ha dovuto subire per queste mie frequentazioni che vivevo con grande faciloneria». E ancora al quotidiano,ha detto che alcune di quellelopero perun: «Ancora adesso miperché pensano che possa aiutarle: c’è chi ha problemi economici, chi ha difficoltà a trovare

