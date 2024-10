Allerta maltempo: il calcio dilettantistico si ferma domenica pomeriggio (Di sabato 19 ottobre 2024) Il maltempo ferma tutti i campionati dall'Eccellenza in giù. Si salva solo la Serie D.Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo, sentiti il Consiglio Direttivo e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, al fine di preservare l’integrità fisica degli atleti, dirigenti ed arbitri e Padovaoggi.it - Allerta maltempo: il calcio dilettantistico si ferma domenica pomeriggio Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Iltutti i campionati dall'Eccellenza in giù. Si salva solo la Serie D.Stante il perdurare delle avverse condizioni meteo, sentiti il Consiglio Direttivo e le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, al fine di preservare l’integrità fisica degli atleti, dirigenti ed arbitri e

