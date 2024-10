Alan Friedman fuori Ballando con le Stelle? Maggio: “Che Milly dica i motivi” (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa sera la quarta puntata di Ballando con le Stelle si aprirà con lo spareggio fra Alan Friedman e Sonia Bruganelli e secondo Davide Maggio a uscire, nonostante gli sforzi fatti da lui a Domenica In per convincere il pubblico a votarlo, sarà lui. “Ho la netta sensazione che stasera esca Friedman #BallandoConLeStelle“, ha scritto su Twitter, aggiungendo poco dopo: “E spero che Milly stasera dica il motivo reale per il quale uscirà Friedman. Altrimenti lo dirò io #BallandoConLeStelle“. Quando un utente gli ha fatto notare che scritto così sembrava quasi un ricatto, il giornalista ha precisato: “Hai ragione. Mentre scrivevo pensavo che potesse essere fraintendibile. Ma preferirei che raccontassero le persone coinvolte. Se così non dovesse essere, proprio perché so, racconterò“. Biccy.it - Alan Friedman fuori Ballando con le Stelle? Maggio: “Che Milly dica i motivi” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Questa sera la quarta puntata dicon lesi aprirà con lo spareggio frae Sonia Bruganelli e secondo Davidea uscire, nonostante gli sforzi fatti da lui a Domenica In per convincere il pubblico a votarlo, sarà lui. “Ho la netta sensazione che stasera escaConLe“, ha scritto su Twitter, aggiungendo poco dopo: “E spero chestaserail motivo reale per il quale uscirà. Altrimenti lo dirò io #ConLe“. Quando un utente gli ha fatto notare che scritto così sembrava quasi un ricatto, il giornalista ha precisato: “Hai ragione. Mentre scrivevo pensavo che potesse essere fraintendibile. Ma preferirei che raccontassero le persone coinvolte. Se così non dovesse essere, proprio perché so, racconterò“.

