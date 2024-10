Pronosticipremium.com - ? Pronostico Genoa – Bologna (19 Ottobre 2024, ore 15:00): info match e probabili formazioni

(Di sabato 19 ottobre 2024), il: la gara di sabato 19La sfida tra, in programma sabato 19alle ore 15:00, vede due squadre in momenti difficili affrontarsi in uncruciale per la loro stagione. Ilsta vivendo una crisi profonda sia a livello societario che sul campo, mentre ilcerca di trovare stabilità dopo un inizio di campionato a fasi alterne. Analizziamo la situazione delle due squadre e ilconsigliato per questa sfida.: Crisi su tutti i fronti Ilè in un momento complicatissimo. A livello societario, la holding 777 Partners, proprietaria del club, è in difficoltà economiche e il futuro è incerto. Sul campo, la squadra guidata da Alberto Gilardino è reduce da una pesante sconfitta per 5-1 contro l’Atalanta, terzo ko consecutivo in campionato.