Villa Carrara, l'appello del Psi: "Salviamo la biblioteca"

Appello per salvare la biblioteca di Villa Carrara. A lanciarlo, durante una riunione del coordinamento cittadino del Psi, la consigliera comunale Tonia Willburger. Una nuova collocazione: la struttura, che ospita 13.000 volumi, necessita di una nuova collocazione visto che l'edificio

Bardolino in Vintage : grande festa al Parco di Villa Carrara Bottagisio tra moda - buon cibo e artigianato - Bardolino si prepara ad accogliere l’evento più atteso dell’autunno: "Bardolino in Vintage". Un intero weekend dedicato al fascino retrò e all’artigianato fatto a mano, con una vasta selezione di capi d’abbigliamento e accessori vintage. Ma non solo: anche il buon cibo e la birra artigianale... (Veronasera.it)

Villa Carrara - nuovo accordo : l'edificio torna all'Ordine di Malta - il giardino resta al Comune - Il Comune di Salerno e il Sovrano Militare Ordine di Malta hanno sottoscritto un nuovo accordo riguardante Villa Carrara. Il precedente contratto di comodato d'uso del 1995, infatti, prevedeva l'utilizzo dell'immobile situato in via Posidonia come biblioteca e parco pubblico, ed è stato oggetto... (Salernotoday.it)

FOTO/ Villa Carrara - più pulita e protetta con il Puc - L’assessore De Roberto ha presenziato all’avvio delle attività questa mattina in presenza anche del presidente della Commissione ambiente Arturo Iannelli e con il consigliere comunale Filomeno Di Popolo. Tempo di lettura: < 1 minutoDa questa mattina gli operatori dell’associazione Quartiere Ogliara, grazie ad un progetto utile alla collettività , sono a servizio di Villa Carrara, il giardino ... (Anteprima24.it)