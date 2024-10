Ue, il sostegno dei Patrioti complica i piani di Fitto: ‘Candidato ideale’. A rischio l’appoggio socialista. Tajani: ‘Rispettino il patto col Ppe’ (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nomina di Raffaele Fitto come nuovo vicepresidente esecutivo dell’Ue trova sempre più sostegno. Anche il gruppo dei Patrioti creato da Viktor Orbán e che accoglie, tra le altre forze, anche la Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen ha ufficializzato il proprio appoggio all’attuale ministro italiano per gli Affari Europei. Ciò che a un primo sguardo può sembrare una notizia positiva per Giorgia Meloni, però, rischia in realtà di complicare i suoi piani. Le forze di sinistra della nuova maggioranza Ursula, in particolare Verdi e Socialisti, non solo si sono dovute turare il naso di fronte alla candidatura del politico di Maglie, ma adesso dovrebbero tradire anche una promessa fatta in campagna elettorale e ribadita durante la discussione per la formazione della nuova Commissione Ue: mai con i Patrioti. Ilfattoquotidiano.it - Ue, il sostegno dei Patrioti complica i piani di Fitto: ‘Candidato ideale’. A rischio l’appoggio socialista. Tajani: ‘Rispettino il patto col Ppe’ Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nomina di Raffaelecome nuovo vicepresidente esecutivo dell’Ue trova sempre più. Anche il gruppo deicreato da Viktor Orbán e che accoglie, tra le altre forze, anche la Lega e il Rassemblement National di Marine Le Pen ha ufficializzato il proprio appoggio all’attuale ministro italiano per gli Affari Europei. Ciò che a un primo sguardo può sembrare una notizia positiva per Giorgia Meloni, però, rischia in realtà dire i suoi. Le forze di sinistra della nuova maggioranza Ursula, in particolare Verdi e Socialisti, non solo si sono dovute turare il naso di fronte alla candidatura del politico di Maglie, ma adesso dovrebbero tradire anche una promessa fatta in campagna elettorale e ribadita durante la discussione per la formazione della nuova Commissione Ue: mai con i

