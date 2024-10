Ucraina, armi nucleari per battere Russia? Zelensky: “Mai detto” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kiev smentisce le affermazioni di un'anonima fonte citata dalla stampa tedesca L'Ucraina, in guerra con la Russia da quasi 1000 giorni, pensa di tornare alle armi nucleari? Ad accendere i riflettori sul tema è un articolo della Bild, che riporta le parole di un'anonima fonte di alto livello di Kiev. Se le forze armate agli Sbircialanotizia.it - Ucraina, armi nucleari per battere Russia? Zelensky: “Mai detto” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Kiev smentisce le affermazioni di un'anonima fonte citata dalla stampa tedesca L', in guerra con lada quasi 1000 giorni, pensa di tornare alle? Ad accendere i riflettori sul tema è un articolo della Bild, che riporta le parole di un'anonima fonte di alto livello di Kiev. Se le forze armate agli

