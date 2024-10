Tutela ambientale, finanziato il progetto antincendio per la Pineta Monumentale di Fregene (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fiumicino, 18 ottobre 2024 – Avanza il progetto per la realizzazione di opere antincendio all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, con particolare riferimento alla Pineta Monumentale di Fregene, un patrimonio naturalistico di grande importanza per il territorio. Lo comunica in una nota stampa il Comune di Fiumicino. I numeri del finanziamento Il progetto, del valore complessivo di € 253.913,00, è finanziato grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). E’ stato assegnato al Comune di Fiumicino un contributo di € 187.506,58, destinato alla realizzazione di un sistema antincendio, all’installazione di un gruppo di pressurizzazione e ad una rete di distribuzione dell’acqua con idranti, a protezione dell’area boscata. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Fiumicino, 18 ottobre 2024 – Avanza ilper la realizzazione di opereall’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano, con particolare riferimento alladi, un patrimonio naturalistico di grande importanza per il territorio. Lo comunica in una nota stampa il Comune di Fiumicino. I numeri del finanziamento Il, del valore complessivo di € 253.913,00, ègrazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). E’ stato assegnato al Comune di Fiumicino un contributo di € 187.506,58, destinato alla realizzazione di un sistema, all’installazione di un gruppo di pressurizzazione e ad una rete di distribuzione dell’acqua con idranti, a protezione dell’area boscata.

