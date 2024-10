Tesla Model Y a 7 posti, ecco l’elettrica che pensa alle famiglie numerose (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuova variante a 7 posti della Model Y si basa sulla versione long range a trazione integrale e viene proposta da 54.490 euro Ilgiornale.it - Tesla Model Y a 7 posti, ecco l’elettrica che pensa alle famiglie numerose Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La nuova variante a 7dellaY si basa sulla versione long range a trazione integrale e viene proposta da 54.490 euro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tesla Model Y ora anche a 7 posti - (Adnkronos) – Tesla lancia in Europa una nuova configurazione dell'abitacolo della sua auto più venduta a livello mondiale, la Model Y nella versione a 7 posti. La model Y nasce già per le famiglie ma ora con i 7 posti diventa ancora più versatile, il nuovo assetto è realizzato con una terza fila di sedili […]. (Periodicodaily.com)

Novità Tesla : arrivano Model Y Long Range RWD e anche un modello a 7 posti - Nuove versioni per il modello più venduto di Tesla. Ora Model Y offre un’opzione Long Range economica e un’opzione 7 posti per la Long Range a trazione integrale... Leggi tutto . (Dmove.it)

Seconda squadra in Serie C : tre modelli opposti per l’Inter Under-23 - La seconda squadra in Serie C è un obiettivo di più società, a partire dall’Inter, che si prepara ad allestire la rosa Under-23 studiando i modelli attuali. Un progetto nato fin troppo in fretta e senza basi abbastanza solide. Modello Milan rimandato: ancora non buona la prima stagione in Serie C GIRONE B – Tutt’altra situazione a Milano, lato rossonero. (Inter-news.it)