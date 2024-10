Specializzazione senza stipendio, maxi risarcimento per 30 medici: ogni dottore riceverà fino a 80mila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Spezia, 18 ottobre 2024 – Venti anni per vedersi riconosciuto il diritto a una retribuzione che lo Stato ha sempre negato. Una battaglia legale infinita che, finalmente, li ha visti vincitori. Una trentina di medici – moltissimi dei quali spezzini – riceverà un cospicuo risarcimento per il mancato ottenimento della remunerazione spettante a chi, tra la metà degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, era iscritto a corsi universitari di Specializzazione medica e operava nelle strutture ospedaliere. Lo ha deciso, con sentenza definitiva, la Corte d’Appello di Roma, al termine di uno scontro legale iniziato agli albori del nuovo millennio, passato due volte per il pronunciamento della Corte di Cassazione, e condotto in punta di diritto dall’avvocato spezzino Gianfranco Borrini. Lanazione.it - Specializzazione senza stipendio, maxi risarcimento per 30 medici: ogni dottore riceverà fino a 80mila euro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La Spezia, 18 ottobre 2024 – Venti anni per vedersi riconosciuto il diritto a una retribuzione che lo Stato ha sempre negato. Una battaglia legale infinita che, finalmente, li ha visti vincitori. Una trentina di– moltissimi dei quali spezzini –un cospicuoper il mancato ottenimento della remunerazione spettante a chi, tra la metà degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, era iscritto a corsi universitari dimedica e operava nelle strutture ospedaliere. Lo ha deciso, con sentenza definitiva, la Corte d’Appello di Roma, al termine di uno scontro legale iniziato agli albori del nuovo millennio, passato due volte per il pronunciamento della Corte di Cassazione, e condotto in punta di diritto dall’avvocato spezzino Gianfranco Borrini.

