Superguidatv.it - Sanremo Giovani, l’elenco dei 46 cantanti ammessi alle audizioni dal vivo: ci sono molti ex Amici e XFactor

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha i suoi primi 46dal. Quando mancano quattro mesi alla kermesse musicale, è stato annunciatodei 46 ‘prescelti’ tra le oltre 560 domande arrivate. Tra le ‘Nuove Proposte‘ vinomi che provengono dai talent. Vediamo insieme di chi si tratta.dei 46: ciMew, Alex Wyse e Martina Attili Non solo artisti emergenti ma ancheche arrivano desperienze distati infatti scelti i 46che parteciperannodala Roma, il 23 ottobre 2024, nella Sala A di via Asiago. Si tratta, tra gli altri, diexche arrivano dal talent di Maria De Filippi come Mew, Alew Wyse, Tancredi, Wax, Lil Jolie, Nahaze, Aroon, Martina Beltrami, Nicol e Rea. Dainvece arrivano Martina Attili, Angelica Bove, Selmi, Vale Lp e Settembre.