Sandro Paternostro, chi è il marito defunto di Carmen Di Pietro? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sandro Paternostro è stato il primo marito della showgirl Carmen Di Pietro. Scopriamo tutto sulla sua vita, pubblica e privata! Leggi anche: Giuseppe Iannoni, chi è l’ex marito di Carmen Di Pietro e padre dei suoi figli? Apprezzatissimo dal grande pubblico per il suo stile inconfondibile, Sandro Paternostro è ricordato per l’originale mix di umorismo inglese e di irruenza siciliana. Corrispondente dall’estero di grande bravura, il marito di Carmen Di Pietro è stato anche il primo giornalista showman della televisione italiana. Cosa altro sappiamo di lui? Di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared by Carmen di Pietro (@CarmendiPietroofficial) Età alla morte Sandro Paternostro aveva 78 anni quando è morto. Era nato a Palermo il 9 agosto 1922, mentre è scomparso a Londra il 23 luglio del 2000. Donnapop.it - Sandro Paternostro, chi è il marito defunto di Carmen Di Pietro? Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è stato il primodella showgirlDi. Scopriamo tutto sulla sua vita, pubblica e privata! Leggi anche: Giuseppe Iannoni, chi è l’exdiDie padre dei suoi figli? Apprezzatissimo dal grande pubblico per il suo stile inconfondibile,è ricordato per l’originale mix di umorismo inglese e di irruenza siciliana. Corrispondente dall’estero di grande bravura, ildiDiè stato anche il primo giornalista showman della televisione italiana. Cosa altro sappiamo di lui? Di seguito tutti i dettagli! View this post on Instagram A post shared bydi(@diofficial) Età alla morteaveva 78 anni quando è morto. Era nato a Palermo il 9 agosto 1922, mentre è scomparso a Londra il 23 luglio del 2000.

