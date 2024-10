Prestiti a tassi illegali: la difesa smonta l’accusa, assoluzione piena per tre donne (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi si è concluso un importante processo penale riguardante Nikitina Tatiana, Bovrova Svitlana e Shivdloska Tetiana, accusate di usura aggravata. Le tre donne erano state accusate di aver erogato Prestiti a una concittadina, con importi che variavano dagli 800 ai 10mila euro, imponendo interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla legge. Questo comportamento, secondo l’accusa, configurava un reato grave, che le avrebbe potute portare a una condanna a pene significative. Il processo si è svolto sotto la presidenza del Dr. Sergio Pezza, e ha visto un’intensa discussione tra le parti. La Procura aveva richiesto una condanna che prevedeva pene comprese tra i 2 anni e 4 mesi e 3 anni e 6 mesi di reclusione. Anteprima24.it - Prestiti a tassi illegali: la difesa smonta l’accusa, assoluzione piena per tre donne Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi si è concluso un importante processo penale riguardante Nikitina Tatiana, Bovrova Svitlana e Shivdloska Tetiana, accusate di usura aggravata. Le treerano state accusate di aver erogatoa una concittadina, con importi che variavano dagli 800 ai 10mila euro, imponendo interessi superiori al tasso soglia stabilito dalla legge. Questo comportamento, secondo, configurava un reato grave, che le avrebbe potute portare a una condanna a pene significative. Il processo si è svolto sotto la presidenza del Dr. Sergio Pezza, e ha visto un’intensa discussione tra le parti. La Procura aveva richiesto una condanna che prevedeva pene comprese tra i 2 anni e 4 mesi e 3 anni e 6 mesi di reclusione.

