Nuova vita per il Lazio: presentato il progetto della Lazio Blue Route dedicato ai Borghi Marinari (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il progetto Lazio Blue Route, un’ iniziativa unica nel suo genere, promette di valorizzare il litorale laziale e i suoi Borghi Marinari attraverso un itinerario di circa 200 km che si estende da Montalto di Castro fino a Roma. presentato recentemente da Alberto Renzi, architetto e progettista dell’itinerario, il percorso mira a connettere culture, storie e bellezze naturali in un contesto di turismo sostenibile. Con dieci tappe che attraversano nove comuni, di cui otto riconosciuti come Borghi Marinari di eccellenza, l’itinerario si appresta a diventare un’attrazione per turisti e residenti. la genesi del progetto e gli obiettivi La Lazio Blue Route non è solo un progetto turistico, ma un piano ambizioso volto a promuovere la sostenibilità e la valorizzazione dei Borghi marittimi della regione. Gaeta.it - Nuova vita per il Lazio: presentato il progetto della Lazio Blue Route dedicato ai Borghi Marinari Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, un’ iniziativa unica nel suo genere, promette di valorizzare il litorale laziale e i suoiattraverso un itinerario di circa 200 km che si estende da Montalto di Castro fino a Roma.recentemente da Alberto Renzi, architetto e progettista dell’itinerario, il percorso mira a connettere culture, storie e bellezze naturali in un contesto di turismo sostenibile. Con dieci tappe che attraversano nove comuni, di cui otto riconosciuti comedi eccellenza, l’itinerario si appresta a diventare un’attrazione per turisti e residenti. la genesi dele gli obiettivi Lanon è solo unturistico, ma un piano ambizioso volto a promuovere la sostenibilità e la valorizzazione deimarittimiregione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nel Lazio al via il progetto pilota contro il bullismo nelle scuole - . L'iniziativa, promossa dalla Garante dell’infanzia e adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, vede la collaborazione della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, con il patrocinio del Consiglio regionale. L'articolo Nel Lazio al via il progetto pilota contro il bullismo nelle scuole sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Scuola - Regione Lazio presenta progetto contro il bullismo - Per me come per tutto il Consiglio regionale che quotidianamente lavora sui fronti dei casi di bullismo e cyberbullismo segnalati quotidianamente al Garante. Se si diffonderà questa buona prassi di conoscenza del fenomeno del bullismo in sé, secondo me abbiamo fatto già una buonissima parte del lavoro, e i ragazzi – ha concluso la garante per l’Infanzia e l’adolescenza laziale – potranno capire ... (Lapresse.it)

Regione Lazio : avviato il progetto “Soleil” per combattere sfruttamento lavorativo e caporalato - Facebook WhatsApp Twitter La Regione Lazio ha lanciato un nuovo progetto interregionale, denominato “Soleil”, mirato a contrastare lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. Nonostante la maggior parte delle imprese operi in maniera etica e responsabile, è fondamentale che eventi di sfruttamento non compromettano la reputazione di queste realtà. (Gaeta.it)