Migranti, Unione europea vira a destra: l’Aja li vuole deportare in Uganda (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio europeo di ottobre, un summit “di transizione” con la Commissione von der Leyen bis non ancora in carica e le elezioni presidenziali Usa alle porte, sancisce lo spostamento a destra del ‘consensus’ Ue in materia di migrazioni. Il vertice, depennato l’Eurosummit, è stato concentrato in una sola giornata e si è Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Consiglio europeo di ottobre, un summit “di transizione” con la Commissione von der Leyen bis non ancora in carica e le elezioni presidenziali Usa alle porte, sancisce lo spostamento adel ‘consensus’ Ue in materia di migrazioni. Il vertice, depennato l’Eurosummit, è stato concentrato in una sola giornata e si è

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Consiglio Ue - l’Italia guida la svolta a destra : la linea sui migranti è rimpatri e confini esterni - Il via libera alle conclusioni sulle migrazioni era stato in forse, ma poi è arrivato insieme a quello sull’Ucraina. Roma guida la svolta a destra del Consiglio europeo sui migranti Anche in questa giornata di summit a dettare il passo è stata Roma: con il modello Albania, al centro anche di un vertice informale tenuto da Giorgia Meloni con altri 11 leader, ha messo sul tavolo una di quelle ... (Secoloditalia.it)

Ventimiglia - la destra mantiene la promessa : ruspe in azione - sgomberato il ghetto dei migranti (video) - . “E’ un’azione dovuta verso i residenti del quartiere Gianchette e verso tutti i ventimigliesi che meritano di vivere in una città sicura e pulita, senza timore di uscire di giorno e di notte. L'articolo Ventimiglia, la destra mantiene la promessa: ruspe in azione, sgomberato il ghetto dei migranti (video) sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)

No all’invasione dei migranti - in Austria trionfa la destra radicale. Sinistra e Popolari crollano - . Nonostante le devastanti inondazioni di questo mese causate dalla tempesta Boris, i Verdi, partner minori della coalizione di governo, hanno totalizzato l’8,3%, piazzandosi al quinto posto. Anche l’Austria svolta a destra, con il Partito della libertà (FPOE) che ha cavalcato i “sentiment” negativi per l’immigrazione fuori controllo e i rincari dell’inflazione conquistando la maggioranza con ... (Secoloditalia.it)