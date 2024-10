Maltempo su Viterbo e Lazio, allerta meteo prorogata per altre 24 ore (Di venerdì 18 ottobre 2024) Maltempo su Viterbo e Lazio, l'allerta meteo diramata ieri è stata prorogata per altre 18-24 ore. La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione ha emesso un allarme di livello giallo a partire dalla sera/notte di venerdì 18 ottobre.allerta meteo 18-19 ottobreLe Viterbotoday.it - Maltempo su Viterbo e Lazio, allerta meteo prorogata per altre 24 ore Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)su, l'diramata ieri è stataper18-24 ore. La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione ha emesso un allarme di livello giallo a partire dalla sera/notte di venerdì 18 ottobre.18-19 ottobreLe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lega : maltempo ‘affossa’ raduno Vannacci - a Viterbo pioggia frena fan Generale - Viterbo, 19 set. ?Immaginiamo che abbia degli impegni con la Lega, lo seguiamo con attenzione, ma non c?è una progettualità nella nostra presenza?, chiarisce l?ex sindaco di Roma. Nasciamo il 26 agosto del 2023, e ci rispecchiamo in tutti e i dodici capitoli del libro che ha scritto il generale?. Per Filomeni, più vicino all?europarlamentare, la musica è la stessa: ?Noi nasciamo come ... (Calcioweb.eu)

Maltempo - allerta meteo su Viterbo e Lazio per tutta la giornata di domani - Torna il maltempo su Viterbo e il resto del Lazio, ed è di nuovo allerta gialla. L'ha emessa la Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio per la giornata di domani, giovedì 12 settembre, dal mattino e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul Lazio precipitazioni. (Viterbotoday.it)