L’Altra Italia non chiude

(Di venerdì 18 ottobre 2024)in un’altra collocazione. Malgrado uno degli share più bassi nella storia della tv generalista in prima serata (0.99%), il nuovo talk di Rai2 continua. Lo conferma la Rai lasciando intendere che il programma condotto da Antonino Monteleone possa trovare spazio in un’altra collocazione. Questo il comunicato: Uno degli obiettivi della Direzione Approfondimento è coniugare un’informazione plurale alla sperimentazione di volti giovani, nuovi e dinamiche innovative. È questa la funzione del Servizio Pubblico, nella consapevolezza che la tv lineare è caratterizzata dal fattore abitudine e fidelizza lo spettatore con un’offerta poco soggetta a cambiamenti. Proprio per questo, nell’ ultimo anno, abbiamo lanciato molti nuovi titoli e scelto nuovi conduttori.