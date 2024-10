Anteprima24.it - La pizza volante alla stazione di Benevento diventa virale: il video

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Un lungo tragitto in treno, il non accontentarsi di un frugale spuntino al bar in corsa ma quella voglia diche ti sale quando passi per la Campania. Alcuni agenti di vendita pugliesi hanno colmato la loro mancanza, ordinando unaal ristorante beneventano ‘Da Claudio’ dando quale indirizzo di consegna laferroviaria di. Un delivery anomalo ma organizzato al meglio, una ‘coincidenza’ che è rara nel settore trasporti su rotaia. Il treno arriva, si aprono le porte, il gruppo ordinante che scende, lafumante ad attenderli e poi di corsa nuovamente sul treno, al loro posto, tra gli applausi del pubblico e quell’odore che ha invaso la carrozza. L'articolo Ladi: ilproviene da Anteprima24.it.