La giacca marrone: il nuovo classico contemporaneo che rompe la monotonia del nero (Di venerdì 18 ottobre 2024) Life&People.it Un bisogno viscerale di ricongiungersi con l’essenzialità delle cose che conduce alla riscoperta della magia del quotidiano. A partire dalle passerelle delle ultime stagioni si è resa evidente la necessità di svestirsi delle sovrastrutture per avvicinarsi all’autenticità, espressa attraverso capi essenziali, ma soprattutto tramite l’utilizzo di colori come il verde e il marrone; tonalità che rievocano l’immaginario della terra, la quale diventa metafora della bellezza delle piccole cose. Esattamente come la giacca marrone sublima l’urgenza di linearità e familiarità emersa dalle passerelle, le quali l’hanno iscritta tra i capi must della moda autunno-inverno 2024. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Life&People.it Un bisogno viscerale di ricongiungersi con l’essenzialità delle cose che conduce alla riscoperta della magia del quotidiano. A partire dalle passerelle delle ultime stagioni si è resa evidente la necessità di svestirsi delle sovrastrutture per avvicinarsi all’autenticità, espressa attraverso capi essenziali, ma soprattutto tramite l’utilizzo di colori come il verde e il; tonalità che rievocano l’immaginario della terra, la quale diventa metafora della bellezza delle piccole cose. Esattamente come lasublima l’urgenza di linearità e familiarità emersa dalle passerelle, le quali l’hanno iscritta tra i capi must della moda autunno-inverno 2024.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il cappotto perfetto per l’autunno è marrone cioccolato. Come quello di Kate Middleton - Tanti modelli, tante sfumature di marrone, ma un’unica regola: avere un cappotto di questo colore anche noi per affrontare con stile e classe l’autunno 2024. Se, in passato, i colori must have per le ... (dilei.it)

Come abbinare gli Stivali ai Minidress: 5 look che non ti aspetti - Quello tra stivali e minidress è il connubio modaiolo più versatile e divertente che ci sia! Ecco 4 look per indossare questa straordinaria combo anche in ... (stylosophy.it)

5 modi per indossare il bomber: ecco i migliori abbinamenti per ogni occasione - Scopri come abbinare il bomber, il capo must-have per l’autunno 2024. Idee di look con mini dress, pantaloni marroni, e maxi abiti ... (grazia.it)