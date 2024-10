Festa Cinema Roma, Gabriele Muccino: “Mia profezia? Vincerà Trump” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La mia profezia? Temo che Vincerà Trump". A dirlo è Gabriele Muccino (VIDEO) sul red carpet del suo film 'Fino alla fine', in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Regista apprezzato non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti da cui "sono scappato quando Trump fu eletto", racconta Muccino, che ha Festa Cinema Roma, Gabriele Muccino: “Mia profezia? Vincerà Trump” L'Identità. Lidentita.it - Festa Cinema Roma, Gabriele Muccino: “Mia profezia? Vincerà Trump” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – "La mia? Temo che". A dirlo è(VIDEO) sul red carpet del suo film 'Fino alla fine', in anteprima alladeldi. Regista apprezzato non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti da cui "sono scappato quandofu eletto", racconta, che ha: “Mia” L'Identità.

