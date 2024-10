Gaeta.it - Ferrara Food Festival 2024: Un viaggio tra eccellenze enogastronomiche e cultura

Ilè un appuntamento annuale che richiama appassionati di enogastronomia, professionisti del settore e semplici curiosi. La quarta edizione si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembrenel cuore della storica città di, trasformando piazze e vie in un palcoscenico di degustazioni, showcooking e eventili. Questa manifestazione ambisce a celebrare e promuovere i prodotti tipici ferraresi e le specialità gastronomiche regionali e nazionali, incorniciata da un'incredibile varietà di eventi che spaziano dalla musica agli incontri con chef di fama. Un'edizione da non perdere: tutti gli eventi in programma La quarta edizione delpromette di essere un evento straordinario, testimoniato dalle parole dell'Assessore al Turismo, Matteo Fornasini.