Condanna storica per una ASL campana: risarciti 100 mila euro a un medico per lavoro eccessivo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un'importante sentenza della Corte di Appello di Napoli ha sancito il diritto al risarcimento per un medico ospedaliero che ha subito danni a causa di violazioni delle normative sui periodi di lavoro e riposo. La decisione della giustizia campana mette in luce problematiche che frequentemente affliggono il settore sanitario, dove le carenze di personale possono portare a situazioni di stress e usura psicofisica per i lavoratori. La situazione lavorativa del medico e la carenza di personale Il caso in questione riguarda un medico che ha iniziato la sua attività professionale nel 2008 nel reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'ASL di Napoli 3 Sud. Stando a quanto riportato dai legali del professionista, Egidio Lizza e Giovanni Romano, l'organizzazione del lavoro all'interno dell'ospedale è stata caratterizzata da una grave carenza di personale.

