Borsa: Asia cauta ma la Cina corre dopo il pil (Di venerdì 18 ottobre 2024) La maggior parte delle Piazze Asiatiche nell'ultima seduta della settimana resta cauta, tra l'incertezza sui tassi d'interesse statunitensi e le imminenti elezioni presidenziali. In controtendenza i listini cinesi in un rally innescato dalle nuove misure in vista a sostegno dell'economia e dai segnali di stabilizzazione emersi nel giorno del rilascio del Pil del terzo trimestre meglio delle attese. Nel dettaglio Tokyo segna un marginale +0,18% mentre Shanghai e Shenzhen, a scambi in corso, balzano rispettivamente del 3,7% e del 5,4%. Anche Hong Kong segue la scia e sale del 3,7 per cento. I listini europei sono attesi deboli e così anche Wall Street. Lente sull'Italia con i rating di Fitch e S&P.

