Avvicinare i giovani allo sport: quattro campioni incontrano gli alunni delle scuole (Di venerdì 18 ottobre 2024) GALATINA - "Un campione per amico", la più importante e longeva manifestazione italiana a carattere sportivo-educativo, promossa da quattro miti dello sport italiano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, arriva a Galatina per il tredicesimo anno Lecceprima.it - Avvicinare i giovani allo sport: quattro campioni incontrano gli alunni delle scuole Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) GALATINA - "Un campione per amico", la più importante e longeva manifestazione italiana a carattereivo-educativo, promossa damiti delloitaliano come Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni, arriva a Galatina per il tredicesimo anno

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giustizia per Iosif - il piccolo di quattro anni morto in provincia di Latina in un drammatico incidente con un nastro trasportatore - . Le accuse contro lo zio L’uomo è accusato di negligenza e imperizia. Il piccolo è salito sul nastro trasportatore utilizzato per il lavaggio degli ortaggi e si è incastrato con entrambe le braccia tra i rulli, subendo gravi fratture multiple e un politrauma. Nonostante il pronto trasferimento al “Gemelli” di Roma in eliambulanza, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. (Dayitalianews.com)

Il Comune di Ortona affida quattro impianti sportivi ai privati - Il Comune di Ortona ha emesso un avviso pubblico per la concessione a terzi di quattro impianti sportivi privi di rilevanza economica. Gli impianti interessati dal bando sono: Bocciodromo Comunale di via Piane – concessione per 2 anni; Centro Sportivo Villa Grande – concessione per 5 anni... (Chietitoday.it)

German VS JDM - sfida a quattro ruote al Tiare con centinaia di auto sportive - TRIESTE - Stessa passione, due modi diversi di interpretarla: quella tra le sportive tedesche e i bolidi giapponesi è una sfida che da sempre accende gli animi degli appassionati di motori. Una “battaglia” a colpi di cavalli e modifiche tecnico-estetiche, che si ripropone anche quest’anno a... (Triesteprima.it)