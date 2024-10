Atelier Emé Napoli, domenica 20 ottobre la sfilata di presentazione della collezione Sposa 2025 all’HBtoo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Atelier Emé Napoli, brand di abiti da Sposa e cerimonia del gruppo Calzedonia, annuncia la presentazione della collezione Sposa 2025 con un evento speciale domenica 20 ottobre presso l’HBtoo. “È un inno alla purezza e all’amore – si legge in una nota – quello celebrato e impresso sui favolosi abiti della nuova collezione sempre nel segno della leggerezza e della femminilità. Ad aprire e chiudere il fashion show ci saranno varie performance e sense experiences che daranno vita ad un evento corale che celebra appunto l’amore in una ideale dualità tra bianco e nero, come negli scacchi. In questa partita vince la migliore strategia che è sempre quella dettata dai sensi. Ciascuno di questi sarà protagonista dello show targato Atelier Emé con la partecipazione di tanti importanti partner d’eccezione”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Emé, brand di abiti dae cerimonia del gruppo Calzedonia, annuncia lacon un evento speciale20presso l’HBtoo. “È un inno alla purezza e all’amore – si legge in una nota – quello celebrato e impresso sui favolosi abitinuovasempre nel segnoleggerezza efemminilità. Ad aprire e chiudere il fashion show ci saranno varie performance e sense experiences che daranno vita ad un evento corale che celebra appunto l’amore in una ideale dualità tra bianco e nero, come negli scacchi. In questa partita vince la migliore strategia che è sempre quella dettata dai sensi. Ciascuno di questi sarà protagonista dello show targatoEmé con la partecipazione di tanti importanti partner d’eccezione”.

Neres si sposa - la proposta di matrimonio dopo Napoli-Como : “She said yes” - . Non solo il gol contro il Como per l’esterno del Napoli, ma anche un lieto fine per la sua proposta di matrimonio, dopo aver deciso di fare il grande passo. “She said yes”, scrive David Neres sul proprio profilo Instagram sotto una foto in cui lo si vede inginocchiato chiedere la mano della sua fidanzata, la modella tedesca Kira Winona. (Sportface.it)

La storia di Silvia che ha sposato Cristiano in un reparto dell’ospedale Cardarelli di Napoli - La donna, paziente della Peumologia e Terapia Semintensiva del Padiglione Palermo del Cardarelli, si è unita in matrimonio con il compagno Cristiano.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“La cultura si sposa poco con la nostalgia del fascismo” : a Napoli la protesta contro il G7 e il neoministro Giuli – Video - Crediamo che la cultura si sposi poco con la nostalgia del regime fascista e ne è la prova il clima di sdoganamento dell’ideologia post fascista di cui il governo Meloni si fa portavoce”. . “Fuori il G7 dalla città”. Con questo slogan un gruppo di manifestanti ha protestato contro l’arrivo del summit a Napoli, mostrando lo striscione “Di nazi… in peggio. (Ilfattoquotidiano.it)