Yahya Sinwar è morto? L’analisi delle foto del leader di Hamas

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024) I media israeliani danno per molto probabilmente certa la morte didi. Sarebbe stato ucciso in un bombardamento israeliano nella Striscia di Gaza. Per dimostrare il decesso, circolano diverseche mostrerebbero il suo cadavere tra le macerie, circondato da diversi soldati israeliani. In questo articolo analizzeremo lea disposizione. Lediffuse sui canali Telegram Su Telegram sono presenti numerosi scatti in chiaro che mostrano il luogo dove sarebbe stato ucciso. Il canale Euphrates Post ne pubblica due: Ulteriorivengono riportate da altri canali, come Intel Republic. Un’ altrautile perviene riportata dal canale Breaking News War in Gaza – Paletine / Israel.