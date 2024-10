Calciomercato.it - Via Barella per 90 milioni: Marotta costretto ad accettare

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Nicolòe un futuro all’Inter in discussione, può esserci l’addio con una offerta da 90di euro L’Inter si prepara a tornare in campo, domenica sera, all’Olimpico di Roma contro i giallorossi per uno dei match più significativi di questa prima parte di stagione. I campioni d’Italia alla prova della squadra di Juric, per continuare a veleggiare in altissima classifica. Qualche preoccupazione per Simone Inzaghi per via dell’infortunio di Zielinski, ma in compenso, in mezzo al campo, tornerà Nicolò, una delle figure più essenziali dell’intera rosa. Nicolò(fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Il recupero del centrocampista è fondamentale per gli equilibri dell’Inter e di sicuro lui, dopo l’assenza nelle ultime settimane, sarà determinato a tornare in campo più carico di prima per trascinare la sua squadra come ha sempre fatto.