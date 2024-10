Togni (Anev): “Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il presidente di Anev, l’associazione nazionale energia del vento, è intervenuto durante il dibattito dal titolo 'Together for safety' “Il tema della sicurezza è centrale da quando l’Associazione nazionale energia del vento è stata costituita. Questo ha portato, soprattutto negli ultimi 10 anni, a importanti sviluppi. Abbiamo un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza estremamente Sbircialanotizia.it - Togni (Anev): “Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il presidente di, l’associazione nazionale energia del vento, è intervenuto durante il dibattito dal titolo 'Together for safety' “Il tema dellaè centrale da quando l’Associazione nazionale energia del vento è stata costituita. Questo ha portato, soprattutto negli ultimi 10 anni, a importanti sviluppi. Abbiamo un gruppo didedicato allaestremamente

Togni (Anev) : "Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro" - Un obiettivo […]. Abbiamo un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza estremamente attivo, abbiamo fatto proposte di miglioramenti e aggiustamenti collaborando col ministero e le autorità preposte. (Adnkronos) – "Il tema della sicurezza è centrale da quando l'Associazione nazionale energia del vento è stata costituita.

Togni (Anev) : "Puntiamo a contratto collettivo per sicurezza su lavoro" - Un'iniziativa organizzata da Engie Italia che ha voluto proporre un confronto con istituzioni e operatori del mercato energetico, volta a sensibilizzare gli attori coinvolti sul fondamentale tema della sicurezza sul lavoro. “Tecnologie innovative come l'intelligenza artificiale e la realtà aumentata potranno essere molto utili nel settore eolico, ad esempio per visionare le turbine direttamente ... (Liberoquotidiano.it)

