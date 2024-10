Superluna nei cieli indonesiani: le immagini spettacolari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una grande folla si è radunata nella capitale indonesiana, Giacarta, per osservare la Superluna che ha illuminato il cielo notturno. La Superluna di ottobre è stata la più vicina dell’anno ed era destinata a fare coppia con una cometa, passata nei cieli proprio in questi giorni, creando un doppio spettacolo più unico che raro. Termine più popolare che scientifico, una Superluna si verifica quando una fase lunare piena si sincronizza con il perigeo della Luna stessa, cioè il momento in cui è più vicina alla terra. Questo accade di solito solo tre o quattro volte all’anno. Lapresse.it - Superluna nei cieli indonesiani: le immagini spettacolari Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una grande folla si è radunata nella capitale indonesiana, Giacarta, per osservare lache ha illuminato il cielo notturno. Ladi ottobre è stata la più vicina dell’anno ed era destinata a fare coppia con una cometa, passata neiproprio in questi giorni, creando un doppio spettacolo più unico che raro. Termine più popolare che scientifico, unasi verifica quando una fase lunare piena si sincronizza con il perigeo della Luna stessa, cioè il momento in cui è più vicina alla terra. Questo accade di solito solo tre o quattro volte all’anno.

