Stanno ritirando questo prodotto alimentare consumatissimo dal mercato: cosa è stato trovato, massima attenzione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Ministero della Salute ha appena emesso un richiamo alimentare. Il ritiro dal mercato è stato deciso a causa di un rischio chimico. Un ritiro alimentare è un'azione intrapresa dalle autorità competenti o dalle aziende produttrici per rimuovere dal mercato un prodotto alimentare che può rappresentare un rischio per la salute dei consumatori. questo può avvenire quando si rileva che un alimento non rispetta gli standard di sicurezza o contiene sostanze pericolose. L'obiettivo principale è proteggere la salute pubblica, garantendo che gli alimenti sul mercato siano sicuri e conformi agli standard igienico-sanitari. Ritiro prodotto alimentare: la comunicazione ufficiale Un'allerta alimentare è stata emessa dal Ministero della Salute il 14 ottobre 2024, riguardante la polenta istantanea a marchio Iris.

