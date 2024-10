Six Kings Slam 2024: Alcaraz raggiunge Sinner in finale, piegato Nadal in due set (Di giovedì 17 ottobre 2024) Carlos Alcaraz si regala la finale del Six Kings Slam 2024, la ricca esibizione saudita di scena nella capitale Riyadh. Il numero due al mondo ha superato il connazionale Rafael Nadal in due set, con un doppio 6-3 in un’ora e 18 minuti di gioco. Il maiorchino ha dimostrato una buona tenacia, e dopo un avvio difficoltoso ha provato a rimanere in partita, ma alla lunga è emersa e ha avuto la meglio la maggior freschezza del classe 2003. In finale sarà remake della sfida contro Jannik Sinner, già sconfitto nei tre precedenti stagionali, l’ultima volta due settimane fa a Pechino. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV LA CRONACA DEL MATCH – Inizio di gara totalmente appannaggio del più giovane dei due spagnoli, con Rafa che dimostra di essere arrugginito e lontano dai campi da gioco da luglio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Carlossi regala ladel Six, la ricca esibizione saudita di scena nella capitale Riyadh. Il numero due al mondo ha superato il connazionale Rafaelin due set, con un doppio 6-3 in un’ora e 18 minuti di gioco. Il maiorchino ha dimostrato una buona tenacia, e dopo un avvio difficoltoso ha provato a rimanere in partita, ma alla lunga è emersa e ha avuto la meglio la maggior freschezza del classe 2003. Insarà remake della sfida contro Jannik, già sconfitto nei tre precedenti stagionali, l’ultima volta due settimane fa a Pechino. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV LA CRONACA DEL MATCH – Inizio di gara totalmente appannaggio del più giovane dei due spagnoli, con Rafa che dimostra di essere arrugginito e lontano dai campi da gioco da luglio.

