Senegal avvia collaborazioni con l’Italia per potenziare il turismo

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsta implementando nuove strategie per rilanciare il mercato turistico italiano, puntando su iniziative mirate per attrarre agenzie di viaggio e tour operator. Con l'intento di superare le difficoltà attuali e accelerare la ripresa, le autoritàesi mostrano una forte determinazione. L'agenzia di promozione turistica del, guidata da El Hadji Malick Mbaye, evidenzia un crescente interesse da parte dei professionisti del settore, con particolare attenzione a far conoscere le bellezze e le opportunità che il paese offre. Potenziamento dei rapporti con il trade italiano Le autorità turistiche delnon si limitano a sperare in una ripresa, ma sono attivamente coinvolte nella creazione di rapporti fruttuosi con tour operator e agenzie di viaggio italiane.