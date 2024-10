Sanità, trasferimento del personale di radiologia: il chiarimento del Ruggi (Di giovedì 17 ottobre 2024) In merito alle notizie relative a presunti trasferimenti di personale dal servizio di radiologia a quello di Neuroradiologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, la Direzione ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la situazione. L'azienda Salernotoday.it - Sanità, trasferimento del personale di radiologia: il chiarimento del Ruggi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) In merito alle notizie relative a presunti trasferimenti didal servizio dia quello di Neurodell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno, la Direzione ha diffuso una nota ufficiale per chiarire la situazione. L'azienda

