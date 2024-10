Oasport.it - Rugby, Quesada ha annunciato i convocati dell’Italia per i test match di novembre

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Italia esordirà contro l’Argentina, poi sfiderà la Georgia per chiudere l’autunno ovale con l’affascinate partita contro la Nuova Zelanda, i leggendari All Blacks. E gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo un 2024 più che positivo tra 6 Nazioni e tour estivo e, ora, Gonzalocerca un nuovo passo avanti. E per farlo ha convocato 34 giocatori in vista delle Autumn Nations Series. Due gli esordienti presenti in lista: Tommaso Di Bartolomeo – tallonatore delle Zebre – e Giulio Bertaccini, centro del ValoEmilia che in questo inizio di stagione è stato protagonista con Zebre, come permit player, nel BKT UnitedChampionship. Nonostante i rumors delle ultime settimane, torna dopo aver saltato la seconda metà del 6 Nazioni Tommaso Allan, così come Pietro Ceccarelli, Alessandro Fusco e Dino Lamb.