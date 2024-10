«Riparo quasi 50 giocattoli al giorno, mi sento il nonno di tanti bambini» (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’artigiano Guido Pacelli: «La nostra associazione non lavora per i privati. I balocchi che aggiusto vanno ai figli di famiglie in difficoltà. Prima gli italiani erano pochissimi, ma con la crisi è cambiato tutto». Laverita.info - «Riparo quasi 50 giocattoli al giorno, mi sento il nonno di tanti bambini» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’artigiano Guido Pacelli: «La nostra associazione non lavora per i privati. I balocchi che aggiusto vanno ai figli di famiglie in difficoltà. Prima gli italiani erano pochissimi, ma con la crisi è cambiato tutto».

