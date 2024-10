Renzi sbraita: "Sprecati 900 milioni per 16 migranti". Ma dimentica la spesa per il suo Air Force One (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il leader di Italia Viva si è lamentato della spesa per il trasporto dei migranti in Albania. Il suo aereo, fermo da cinque anni, è stato però uno spreco di 168 milioni Ilgiornale.it - Renzi sbraita: "Sprecati 900 milioni per 16 migranti". Ma dimentica la spesa per il suo Air Force One Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il leader di Italia Viva si è lamentato dellaper il trasporto deiin Albania. Il suo aereo, fermo da cinque anni, è stato però uno spreco di 168

Accoglienza dei minori migranti - la Fondazione Cariparo stanzia due milioni di euro - Da Paese di emigrazione, l’Italia è diventato ormai stabilmente un punto di arrivo dei flussi migratori globali. Nei prossimi decenni si prevede un aumento dei flussi migratori verso i paesi europei, dovuto in particolare ai cambiamenti climatici: un fenomeno che comporta anche l’arrivo, in... (Padovaoggi.it)

Migranti - Renzi : “Meloni dà 900 milioni all’Albania anziché darli a Carabinieri e Polizia” - . ROMA – “Giorgia Meloni ha dato 900 milioni di euro per i migranti in Albania, anziché darli a Carabinieri e Polizia per garantire la sicurezza in Italia”. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il leader di Italia Viva Matteo Renzi. L'articolo Migranti, Renzi: “Meloni dà 900 milioni all’Albania anziché darli a Carabinieri e Polizia” sembra essere il primo su L'Opinionista. (Lopinionista.it)

Centri in Albania - Schlein : “Governo butta via 800 milioni per deportare i migranti. Potevano essere spesi per le liste d’attesa” - . L'articolo Centri in Albania, Schlein: “Governo butta via 800 milioni per deportare i migranti. “Il Governo Meloni butta 800 milioni degli italiani in un accordo di deportazione dei migranti in Albania, in spregio a una sentenza della corte di giustizia europea che fa già scricchiolare l’impianto di quell’accordo. (Ilfattoquotidiano.it)