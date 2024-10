Regionali, Rotondi: “Per il centrodestra il candidato tocca a FDI” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il candidato Governatore per il centrodestra in Campania verosimilmente dovrà essere espresso a Fratelli d’Italia, che è il partito di maggioranza”. Lo ha detto il deputato irpino, Gianfranco Rotondi, a margine di una iniziativa organizzata ad Avellino sul tema caldo dell’Autonomia Differenziata. “È accreditato rispetto agli alleati- prosegue parlando del partito della Meloni– poiché i partiti più piccoli esprimono già i presidenti di regioni importanti: la Lega ha i governatori della Lombardia e del Veneto, Forza Italia ha espresso diversi candidati o presidenti, tra cui quelli di Sicilia e Calabria..Fratelli d’Italia, nonostante sia il partito di maggioranza e ottenga il doppio dei voti rispetto alla Lega e Forza Italia, esprimerà forse qualche presidente in regioni più piccole”. Anteprima24.it - Regionali, Rotondi: “Per il centrodestra il candidato tocca a FDI” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“IlGovernatore per ilin Campania verosimilmente dovrà essere espresso a Fratelli d’Italia, che è il partito di maggioranza”. Lo ha detto il deputato irpino, Gianfranco, a margine di una iniziativa organizzata ad Avellino sul tema caldo dell’Autonomia Differenziata. “È accreditato rispetto agli alleati- prosegue parlando del partito della Meloni– poiché i partiti più piccoli esprimono già i presidenti di regioni importanti: la Lega ha i governatori della Lombardia e del Veneto, Forza Italia ha espresso diversi candidati o presidenti, tra cui quelli di Sicilia e Calabria..Fratelli d’Italia, nonostante sia il partito di maggioranza e ottenga il doppio dei voti rispetto alla Lega e Forza Italia, esprimerà forse qualche presidente in regioni più piccole”.

