Pensioni, aumentano le minime: le cifre. Incentivi per «chi resta al lavoro» nonostante i requisiti per smettere (Di giovedì 17 ottobre 2024) Governo che fai, pensione che vuoi. Sul banco c?è mezzo miliardo nel 2025, poi 917 milioni nel 2026 e 582 milioni nel 2027. Da gennaio l?indicizzazione torna quella più

Brembo compra le sospensioni di Öhlins per 370 milioni euro - L’ACCORDO. È la più grande acquisizione nella storia della società. Tiraboschi (Brembo): «Con Öhlins possiamo espandere offerta, è un brand riconosciuto in tutto il mondo». (Ecodibergamo.it)

Brembo compra le sospensioni di Öhlins per 370 milioni euro - "Öhlins è perfetta per Brembo. Si prevede che la società chiuderà il 2024 con un fatturato pari a circa 144 milioni di dollari, con un margine margine operativo lordo (Ebitda) rettificato previsto compreso tra il 21% e 22%. Il corrispettivo è 405 milioni di dollari (circa 370 milioni di euro) in assenza di cassa o debito finanziario. (Quotidiano.net)

Pensioni più ricche ad ottobre per 16 milioni di italiani : arrivano gli aumenti fino al 5%. Ecco chi ne ha diritto - Come sempre accade, negli uffici postale si segue il rigoroso ordine alfabetico per cui i cognomi A-B avranno la cifra il 1° ottobre; C-D il 2 ottobre; dalla E alla K il 3 ottobre; dalla L alla O il 4 ottobre; dalla P alla R nella sola mattina del 5 ottobre (è un sabato) e dalla S alla Z, invece, lunedì 7 ottobre. (Secoloditalia.it)