Pattinaggio artistico: Ilia Malinin a caccia di nuovi record a Skate America 2024, fari puntati sulle coppie (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tanti atleti a caccia di conferme e una gara, quella delle coppie d’artistico, da analizzare in profondità in chiave Italia. Potrebbe essere questo il menu di Skate America 2024, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di Pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Allen (Texas), dal 18 al 20 ottobre. Malgrado l’assenza di atleti facenti parte della Nazionale azzurra, non mancheranno degli spunti di riflessione in questo primo appuntamento della rassegna itinerante, contrassegnato dalla partecipazione di protagonisti d’alto profilo. A cominciare dal detentore del titolo iridato Ilia Malinin, a caccia non solo del secondo successo consecutivo nella rassegna, ma anche dell’ennesimo record. Oasport.it - Pattinaggio artistico: Ilia Malinin a caccia di nuovi record a Skate America 2024, fari puntati sulle coppie Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tanti atleti adi conferme e una gara, quella delled’, da analizzare in profondità in chiave Italia. Potrebbe essere questo il menu di, prima tappa del circuito ISU Grand Prix-2025 diin scena sul ghiaccio di Allen (Texas), dal 18 al 20 ottobre. Malgrado l’assenza di atleti facenti parte della Nazionale azzurra, non mancheranno degli spunti di riflessione in questo primo appuntamento della rassegna itinerante, contrassegnato dalla partecipazione di protagonisti d’alto profilo. A cominciare dal detentore del titolo iridato, anon solo del secondo successo consecutivo nella rassegna, ma anche dell’ennesimo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calendario Skate America 2024 pattinaggio artistico : programma - orari e diretta tv - Di seguito, il programma dettagliato con le date e gli orari italiani di tutte le gare della tappa statunitense del Grand Prix 2024/2025 di pattinaggio di figura. Riflettori puntati soprattutto sul Campione del Mondo Ilia Malinin e sulla gara delle coppie d’artistico, dove sarà sfida tra Riku Miura/Ryuichi Kihara, Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko e Anastasiia Metelkina/Luka Berulava. (Sportface.it)

Calendario Grand Prix pattinaggio artistico 2024 : date - programma - tv - streaming - Per il terzo appuntamento la carovana di sposterà quindi in Europa per il Grand Prix de France (1-3 novembre), trasferendosi il weekend successivo a Tokyo per il consueto NHK Trophy (8-10 novembre). Grande curiosità per la nuova edizione dell’ambitissima competizione itinerante, particolarmente utile per studiare, analizzare e comprendere lo stato di forma dei vari protagonisti nel corso del ... (Oasport.it)

Pattinaggio artistico - gli italiani iscritti alle tappe del Grand Prix 2024 - Ricordiamo che a Grenoble ci saranno anche Noemi Tali-Noah Lafornara, in lizza tra gli atleti Junior. Nella danza invece fari puntati poi ovviamente sui grandi veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, in scena al Grand Prix De France e alla Cup Of China con nel limitino la qualificazione alla quarta finale della carriera dopo quella delle stagioni 2018-2019, 2022-2023 e 2023-2024. (Oasport.it)