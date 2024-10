Ong e Pd insieme all'evento pro-migrazione. Lega: "Feeling sconcertante e preoccupante" (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tedesca Sea-Watch e la spagnola Open Arms hanno partecipato a un evento organizzato dal Pd nella sede romana del partito Ilgiornale.it - Ong e Pd insieme all'evento pro-migrazione. Lega: "Feeling sconcertante e preoccupante" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La tedesca Sea-Watch e la spagnola Open Arms hanno partecipato a unorganizzato dal Pd nella sede romana del partito

