Gaeta.it - Odontoiatra no-vax radiato dall’Ordine dei medici: il caso di Tiziano Talamazzi

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, undi 70 anni con una specializzazione in ematologia clinica, è statodeia causa delle sue posizioni contro i vaccini. Una decisione che ha suscitato un ampio dibattito, specialmente in un contesto in cui la salute pubblica è al centro delle preoccupazioni globali. Il professionista, noto per le sue dichiarazioni forti e controverse, è stato oggetto di attenzione mediatica, in particolare durante il periodo della pandemia. Il procedimento disciplinare e la decisione finale Il procedimento che ha portato alla radiazione diè stato avviato in seguito alle sue dichiarazioni pubbliche e alle sue posizioni contro i vaccini. Ieri sera, il medico si è presentato davanti alla Commissione dell’Ordine dei, accompagnato da tre avvocati.