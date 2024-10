Napoli in ansia, si ferma anche Olivera (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non è stata una sosta per le Nazionali fortunata per il Napoli di Conte. Nel corso di Uruguay-Ecuador di questa notte, Mathias Olivera è stato costretto al cambio per un problema muscolare. Il terzino della Celeste ha giocato da titolare per 87? nello 0-0 di questa notte, fino al momento dell’infortunio. È stato lo stesso napoletano a richiamare l’attenzione della panchina uruguaiana e a chiedere il cambio. Sarà valutato non appena rientrerà in Italia. Un’altra brutta notizia per l’allenatore che dovrà valutare anche le condizioni di Stanislav Lobotka. In giornata il centrocampista slovacco dovrebbe svolgere gli esami del caso per valutare l’entità del problema accusato in Nazionale. Con Lobotka e Olivera in forte dubbio per la gara di Empoli, Conte non avrà grossi grattacapi. .com - Napoli in ansia, si ferma anche Olivera Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Non è stata una sosta per le Nazionali fortunata per ildi Conte. Nel corso di Uruguay-Ecuador di questa notte, Mathiasè stato costretto al cambio per un problema muscolare. Il terzino della Celeste ha giocato da titolare per 87? nello 0-0 di questa notte, fino al momento dell’infortunio. È stato lo stesso napoletano a richiamare l’attenzione della panchina uruguaiana e a chiedere il cambio. Sarà valutato non appena rientrerà in Italia. Un’altra brutta notizia per l’allenatore che dovrà valutarele condizioni di Stanislav Lobotka. In giornata il centrocampista slovacco dovrebbe svolgere gli esami del caso per valutare l’entità del problema accusato in Nazionale. Con Lobotka ein forte dubbio per la gara di Empoli, Conte non avrà grossi grattacapi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli in ansia - si ferma anche Olivera - È stato lo stesso napoletano a richiamare […]. Il terzino della Celeste ha giocato da titolare per 87' nello 0-0 di questa notte, fino al momento dell'infortunio. Problema fisico accusato durante Uruguay-Paraguay Non è stata una sosta per le Nazionali fortunata per il Napoli di Conte. Nel corso di Uruguay-Ecuador di questa notte, Mathias Olivera è stato costretto al cambio per un problema ... (Sbircialanotizia.it)

Ansia in casa Napoli - non solo Lobotka : si ferma anche Olivera! Ecco cosa è successo - Dopo Lobotka, il Napoli teme anche per le condizioni di Olivera, uscito prematuramente dal campo durante Uruguay-Ecuador. Ha avuto un problema ed è in fase di valutazione”. com. Si attendono maggiori novità nelle prossime ore. Stessa situazione con Mathias Olivera, cinque minuti più tardi è entrato in campo Marcelo Saracchi. (Napolipiu.com)

Napoli in ansia per Lobotka - le condizioni - Brutte notizie per il Napoli e per Antonio Conte, che ora rischiano di perdere il regista per qualche settimana. Mediana completata, ovviamente, da Anguissa e McTominay. La speranza è che venga confermata la tesi del CT Calzona che, nella serata di ieri, ha parlato di stanchezza. it: Notizie dallo Sport Italiano. (Seriea24.it)