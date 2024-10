Napoli e il Rinnovo di Kvaratskhelia: Attenzione al Patatrac (Di giovedì 17 ottobre 2024) La distanza tra domanda e offerta preoccupa: il club deve gestire con cautela la trattativa con il procuratore di Kvaratskhelia. Il Rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia continua a rappresentare una sfida delicata per il Napoli. Il club partenopeo non ha ancora raggiunto un accordo con il procuratore del talentuoso esterno georgiano, Mamuka Jugeli. L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha lanciato l’allerta durante un’intervista a Radio Marte, sottolineando la necessità di gestire la situazione con cautela. Attualmente, la distanza tra la richiesta del giocatore e l’offerta del club è di 2 milioni di euro: mentre Aurelio De Laurentiis propone un contratto da 6 milioni di euro a stagione, Kvaratskhelia mira a un compenso di almeno 8 milioni netti. Questa divergenza potrebbe rivelarsi problematica se non affrontata con la giusta diplomazia. Napolipiu.com - Napoli e il Rinnovo di Kvaratskhelia: Attenzione al Patatrac Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) La distanza tra domanda e offerta preoccupa: il club deve gestire con cautela la trattativa con il procuratore di. Ildi Khvichacontinua a rappresentare una sfida delicata per il. Il club partenopeo non ha ancora raggiunto un accordo con il procuratore del talentuoso esterno georgiano, Mamuka Jugeli. L’esperto di calciomercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha lanciato l’allerta durante un’intervista a Radio Marte, sottolineando la necessità di gestire la situazione con cautela. Attualmente, la distanza tra la richiesta del giocatore e l’offerta del club è di 2 milioni di euro: mentre Aurelio De Laurentiis propone un contratto da 6 milioni di euro a stagione,mira a un compenso di almeno 8 milioni netti. Questa divergenza potrebbe rivelarsi problematica se non affrontata con la giusta diplomazia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Napoli - arriva il rinnovo : lo sponsor tecnico sarà ancora Armani - it. . I partenopei hanno ufficialmente rinnovato il contratto che li lega ad Emporio Armani come sponsor tecnico. rlo noto è stato Tommaso Bianchini, dirigente partenopeo, in un’intervista al Corriere dello Sport “La svolta è stata l’autoproduzione: De Laurentiis ci ha pensato, ha coinvolto un’icona. (Dailynews24.it)

Napoli - ecco cosa manca per il rinnovo di Kvaratskhelia :  le cifre -  Il contratto in scadenza nel 2027 rassicura il Napoli, ma il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia rappresenta una questione da risolvere al più presto. 5. . itUna richiesta economica che rispecchia quanto fatto vedere in campo dal primo giorno dal suo arrivo a Napoli e che la società azzurra dovrà provare ad accontentare per non farsi scappare uno dei più grandi talenti del calcio europeo. (Spazionapoli.it)

Rinnovo Camera di Commercio di Napoli : Il Consiglio di Stato esclude le associazioni “storiche” - La sesta sezione del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio il 3 ottobre (Presidente, Sergio De Felice, estensore Giovanni Pascuzzi), ha accolto i ricorsi della Camera di Commercio e di AICAST, contro la riammissione di […]. Fiola: “Avevamo ragione noi”. Rinnovo Camera di Commercio di Napoli: Il Consiglio di Stato esclude le associazioni “storiche”. (2anews.it)