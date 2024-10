Musica al Pronto soccorso di Ascoli, il primario spiega la scelta: “Rivoluzione copernicana, ora chiedono di lasciarla” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ascoli, 17 ottobre 2024 – “La Musica 432 Hz non l’ho scoperta io, ma è una cosa che ho approfondito, letteralmente studiandola intere ore insieme al mio grandissimo amico, il compositore italiano di Musica a 432 Hz, Emiliano Toso, che, guarda caso, prima che musicista era un biologo molecolare e cellulare dell’Università di Toledo. Non è un caso”. Il direttore dell’unità operativa complessa di Pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, Gianfilippo Renzi, spiega con entusiasmo come e perché ha voluto introdurre la Musica, anzi, la Musica con questa determinata frequenza, nel Pronto soccorso del Mazzoni, grazie al contributo della famiglia Faraotti. All’annuncio hanno fatto seguito commenti favorevoli, ma anche ironia facile sul fatto che attraverso diffusori Musicali si cercasse di risolvere i problemi dei Pronto soccorso. Ilrestodelcarlino.it - Musica al Pronto soccorso di Ascoli, il primario spiega la scelta: “Rivoluzione copernicana, ora chiedono di lasciarla” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – “La432 Hz non l’ho scoperta io, ma è una cosa che ho approfondito, letteralmente studiandola intere ore insieme al mio grandissimo amico, il compositore italiano dia 432 Hz, Emiliano Toso, che, guarda caso, prima che musicista era un biologo molecolare e cellulare dell’Università di Toledo. Non è un caso”. Il direttore dell’unità operativa complessa die medicina d’urgenza dell’ospedale Mazzoni di, Gianfilippo Renzi,con entusiasmo come e perché ha voluto introdurre la, anzi, lacon questa determinata frequenza, neldel Mazzoni, grazie al contributo della famiglia Faraotti. All’annuncio hanno fatto seguito commenti favorevoli, ma anche ironia facile sul fatto che attraverso diffusorili si cercasse di risolvere i problemi dei

