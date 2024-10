Melissa Satta e Carlo Beretta, l’amore cresce: nuove foto con il figlio Maddox (Di giovedì 17 ottobre 2024) Melissa Satta e Carlo Beretta continuano a far parlare di sé, confermando il loro legame sempre più forte. Il settimanale Chi ha recentemente paparazzato la coppia in compagnia di Maddox, il figlio che l’ex velina ha avuto dalla sua precedente relazione con Kevin Prince Boateng. Questi scatti hanno immortalato un momento di serenità familiare, dimostrando come la relazione tra Melissa e Carlo stia rapidamente evolvendo verso un’unione sempre più solida. L’avvistamento più recente li ha sorpresi durante una vacanza a Barcellona, dove hanno partecipato a uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, l’America’s Cup. Ma ciò che ha colpito è il modo in cui Carlo sembra integrarsi perfettamente nella vita di Melissa e, soprattutto, nel rapporto con Maddox, creando un quadro di complicità e serenità. Vediamo più da vicino cosa raccontano gli ultimi aggiornamenti sulla coppia. Donnapop.it - Melissa Satta e Carlo Beretta, l’amore cresce: nuove foto con il figlio Maddox Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)continuano a far parlare di sé, confermando il loro legame sempre più forte. Il settimanale Chi ha recentemente paparazzato la coppia in compagnia di, ilche l’ex velina ha avuto dalla sua precedente relazione con Kevin Prince Boateng. Questi scatti hanno immortalato un momento di serenità familiare, dimostrando come la relazione trastia rapidamente evolvendo verso un’unione sempre più solida. L’avvistamento più recente li ha sorpresi durante una vacanza a Barcellona, dove hanno partecipato a uno degli eventi sportivi più importanti dell’anno, l’America’s Cup. Ma ciò che ha colpito è il modo in cuisembra integrarsi perfettamente nella vita die, soprattutto, nel rapporto con, creando un quadro di complicità e serenità. Vediamo più da vicino cosa raccontano gli ultimi aggiornamenti sulla coppia.

Melissa Satta replica agli haters sotto il post di una foto con Carlo Beretta : “Io rimango senza parole” - E il problema è perché mostri il corpo! Quando una donna si copre ,si veste larga un po’ maschile, viene insultata perché senza stile e gusto…quindi il problema diventa perché sei troppo coperta e poco femminile. Proprio a coloro che hanno contestato il suo abbigliamento, la Satta ha deciso di rispondere, tramite un commento scritto sotto il post in questione: Ma la cattiveria di alcune ... (Isaechia.it)

Melissa Satta - Maddox e Carlo Gussalli Beretta : look (costoso) formato famiglia - A giugno, Melissa e Carlo hanno scelto una vacanza in Grecia per confermare a mezzo social la loro love story. I bikini sono ovviamente protagonisti nei suoi look: il modello animalier e quello con le grafiche azzurre (entrambi Yamamay) sottolineano le sue curve perfette. I tre sfoggiano persino look abbinati. (Lookdavip.tgcom24.it)

Melissa Satta e Carlo Beretta - il dettaglio inaspettato : "La suocera si mette in mezzo" - Nel frattempo, auguriamo alla coppia tutta la felicità del mondo. Resta da chiedersi se questo legame rafforzato tra le due famiglie annuncerà presto il suono delle campane nuziali, trasformando l'unione in un'alleanza non solo sentimentale ma anche strategica. Che cosa ci riserva il futuro per Melissa Satta e Carlo Beretta? Tutto sembra andare per il meglio tra Melissa Satta e Carlo Beretta, ... (Eccellenzemeridionali.it)